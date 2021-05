PMs apreendem drogas em Barra do Piraí e Três Rios

Matéria publicada em 31 de maio de 2021, 17:27 horas

Três Rios e Barra do Piraí – Agentes do Serviço de Inteligência (P-2), do 38º Batalhão da PM prenderam nesse fim de semana, um homem suspeito de tráfico de drogas, em Três Rios. A ação foi na Rua Tiradentes, bairro Cantagalo, onde de sua casa, ele jogou uma sacola contendo entorpecentes no quintal do vizinho.

A intenção era tentar se livrar do flagrante policial. Os agentes apreenderam os 74 pinos de cocaína, e R$ 31, que estavam na sacola e levaram o suspeito para a 108ª DP (Três Rios), onde foi indiciado por tráfico de drogas, permanecendo preso.

Homem é preso com droga em condomínio

Uma investida praticada por policiais do 10ª Batalhão da PM resultou na prisão de um homem, que estava com 11 pinos de cocaína em Barra do Piraí. O flagrante foi no condomínio Vilage Francisco Furtado, no Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Barra do Piraí, onde vai responder em liberdade, por posse e uso de entorpecente.