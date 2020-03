PMs apreendem entorpecentes abandonados por traficantes

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 11:25 horas

Angra dos Reis e Piraí – Policiais militares apreenderam nesse fim de semana, entorpecentes que foram abandonados por traficantes, que fugiram com a aproximação dos agentes. O material foi deixado na Rua Engenheiro Mário Moura Brasil, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty.

No local, os policias apreenderam 109 pinos de cocaína, 23 pedras de crack e 61 pedaços de maconha prensada, que estavam numa sacola deixada pelos suspeitos durante a fuga. O fato foi registrado na 107 DP (Paraty).

Mais drogas

Numa outra ação da PM, também realizada neste fim de semana, um jovem de 24 anos foi preso com drogas em Piraí. O flagrante foi na Rua do Cruzeiro, no bairro Cruzeiro.

Foram apreendidas 41 trouxinhas de maconha, R$ 160, celular e material para embalar entorpecentes. O jovem e as drogas foram levados para a 94ª DP (Piraí).