PMs apreenderam drogas após serem recebidos a tiros em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de Maio de 2020, 13:56 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam um tablete de maconha, pesando um quilo da droga, e 700 gramas de cocaína, na quinta-feira (30), após serem recebidos a tiros por um grupo de homens, em Volta Redonda Os agentes revidaram os disparos que ocorreu no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Roma.

Ninguém ficou ferido. Após o tiroteio, os PMs encontram as drogas em frente a um apartamento. Já no imóvel, os policiais apreenderam material para embalar entorpecente. Os criminosos , autores dos tiros contra os policiais, conseguiram fugir. A proprietária do apartamento foi levada para a 93 DP (Volta Redonda), junto com o material apreendido.