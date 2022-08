 PMs apreenderam drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 08:01 horas

Volta Redonda – Após informações repassadas pelo Disque Denúncia do 28 Batalhão da PM, policiais militares apreenderam farta quantidade de entorpecentes em Volta Redonda. As drogas estavam numa área de mata no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Ninguém foi preso. Os agentes encontraram 1.335 pinos de cocaína, 108 pedras de crack e 41 tiras de maconha, que foram levadas para a 93ª DP (Volta Redonda).