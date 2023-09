PMs do Rio, MG E SP realizam ação conjunta inédita nas divisas dos três estados

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) iniciam na tarde desta quarta-feira (6) a ‘Operação Tríplice Divisas’, com o objetivo de intensificar as atividades de fiscalização e segurança, focando na repreensão e prevenção a prática de crimes, sonegação fiscal e outras infrações penais. Além de manter os canais de ligação estabelecidos entre os órgãos de segurança pública dos três estados envolvidos, em uma união inédita.

A operação acontece até o próximo domingo (10) e conta com apoio dos Comandos Intermediários da Polícia Militar do Estado de São Paulo e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – 17ª RPM, Comando de Policiamento Ambiental (CPAM), Comando de Policiamento Rodoviário (CPRV), Operação Foco, e a Coordenadoria de Comunicação Social, bem como apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil / 5° Departamento de Policiamento de Área, através das Delegacias 166ª DP (Angra dos Reis), 167ª DP (Paraty), 168ª DP (Rio Claro), 90ª DP (Barra Mansa), 89ª DP (Resende) e 99ª DP (Itatiaia).