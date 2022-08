PMs encontram drogas escondidas em curral

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 07:47 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM descobriram um curral usado por traficantes como depósito de drogas. O fato ocorreu na quarta-feira, dia 24, na Rua Francisco Estevão do Nascimento, no bairro Cidade Alegria.

Os agentes foram ao local apurar denúncia de que os entorpecentes pertenciam a um homem conhecido como Paulo PL. No entanto, ele não foi encontrado.

Foram apreendidos 27 pinos de cocaína, 92 pedras de crack, 21 trouxinhas de maconha e 30 pedras de haxixe. As drogas foram levadas para a Delegacia de Resende.