PMs enfrentam bandidos fortemente armados em Resende

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 14:22 horas

Confrontos ocorreram na região do Jardim Beira Rio

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Policia Militar de Resende em patrulhamento no Jardim Beira Rio nesta quinta-feira (20), foram recebidos a tiros por quatro homens, dois armados com fuzil e outros dois com pistola, em uma área de mata.

Com apoio de outras viaturas os policiais montaram um cerco no bairro próximo, Jardim Alegria, onde houve um segundo confronto. Os tiros cessaram quando os suspeitos decidiram recuar e abandonar o local. Após buscas nenhum suspeito foi encontrado. Não houve nenhuma ocorrência de pessoa baleada e nenhum policial ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia, em Resende.