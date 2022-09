PMs ‘estouram’ ferro velho em Valença

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 07:49 horas

Valença – Policiais militares da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (2ª UPAm) “estouraram” na quarta-feira (31), um ferro velho em Valença. O proprietário do local disse que não possuía licença para exercer tal atividade.

No ferro velho, que funcionava na Rua Dário Augusto de Souza, no bairro Chacrinha, foram encontrados vários carros desmontados e vários acessórios de veículos. Os agentes informaram ao autor que ele estava praticando uma atividade potencialmente poluidora, com base no artigo 60 da Lei 9.605/98.

O homem foi levado para a Delegacia de Valença.