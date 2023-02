PMs flagram barricada do tráfico em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 15:02 horas

Buracos feitos no asfalto e barras de ferro que seriam utilizadas na construção da barreira foram encontrados no local

Resende – Policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar flagraram na tarde desta quarta-feira (22) indícios de uma barricada que estava sendo montada pelo tráfico de drogas no bairro Baixada Olaria, em Resende. Os agentes foram no local checar denúncia de que pessoas envolvidas com o crime organizado estariam colocando barricadas na Rua da Olaria. O objetivo seria dificultar a passagem de carros policiais.

No local, ninguém foi encontrado, mas os PMs constataram buracos feitos no asfalto e barras de ferro que seriam utilizadas na construção da barricada.