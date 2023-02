PMs flagram construção irregular em área de preservação no bairro Retiro - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 11:02 horas

Uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – possibilitou policiais militares ambientais da 2ª UPAm a uma construção irregular em área de preservação de Volta Redonda. O caso aconteceu no bairro Retiro,

De acordo com os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia, quando passavam pela Avenida Santa Rita, observaram uma construção em solo não edificado, em cima de um córrego. No local, os policiais militares foram recebidos por uma pessoa que informou estar construindo uma loja. Durante a fiscalização, foi dada ciência de crime ambiental com base nos artigos 60 e 64 da lei 9605/98 e a ocorrência foi encaminhada à 93ª DP.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.