PMs flagram construção irregular em área de preservação ambiental

Matéria publicada em 29 de agosto de 2022, 11:36 horas

Angra dos Reis – Uma denúncia de construção irregular em área de preservação de Angra dos Reis feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – possibilitou policiais militares ambientais na apreensão, nesse fim de semana de materiais utilizados em obras na Praia de Araçatiba, na Ilha Grande.

Com as informações sobre crimes ambientais, os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procederam à Rua Beira Mar, onde observaram uma construção de 45 metros quadrados e uma área com supressão de vegetação com cerca de 400 metros quadrados de área degradada.

Durante a fiscalização, a equipe da 4ª UPAm flagrou duas pessoas cometendo o crime de desmatamento, mas que fugiram ao avistar a chegada dos policiais, deixando para trás uma enxada, uma cavadeira, uma marreta, um facão e um machado.

Em seguida, um homem se apresentou como proprietário da obra, mas ao ser indagado a respeito das licenças ambientais pertinentes, o mesmo informou não as possuir. Vale reforçar que o local faz parte da APA Tamoios, estando em uma área de preservação permanente de acordo com o artigo 4º do Código Florestal. Diante dos fatos, os policiais da UPAm Juatinga confeccionaram um auto de constatação e procederam à projeção da 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada

O Linha Verde solicita a ajuda da população para que denuncie qualquer crime ambiental em Angra dos Reis através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.