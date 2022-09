PMs flagram quatro pessoas com linha chilena em festival de pipas em Pinheiral

Matéria publicada em 4 de setembro de 2022, 08:53 horas

Pinheiral – Agentes da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (2ª UPAm) detiveram quatro homens, que participavam de um festival e utilizarem linha chilena para empinarem suas pipas. O fato é considerado crime ambiental. O flagrante foi no sábado, dia 3, no local do evento na Rua Projetada, no bairro Oriente, em Pinheiral.

Participantes do festival fugiram com a aproximação da viatura policial. No entanto, os agentes conseguiram deter as quatro pessoas, com latas de linha chilena. A legislação proíbe utilização de linha chilena ou cerol (linha de fabricação caseira feita com pó de vidro ou de ferro e cola adicionada) ou outro tipo de linha cortante para empinar pipas. A intenção é evitar incidentes.

Já o artigo 56 da Lei 9.605/98 dita que não é permitido usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas. Pena de reclusão, de um a quatro anos e multa.

Os suspeitos foram levados para a 101 (Pinheiral) e as linhas apreendidas.