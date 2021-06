PMs prendem sequestradores e resgatam fazendeiro em Resende

Matéria publicada em 26 de junho de 2021, 08:18 horas

Resende – Policiais militares, coordenados pelo comandante do 37ª Batalhão da PM, tenente-coronel Perry Souza Azeredo, resgataram na noite dessa sexta-feira, dia 25, um fazendeiro de 65 anos, vítima de sequestro relâmpago em Resende. Os agentes também prenderam dois dos cinco sequestradores. Segundo a PM, o caseiro da fazenda da vítima teve participação indireta no crime e também foi preso.

Os agentes interceptaram a caminhonete, usada pelos bandidos para transportar a vítima, numa estrada que dava acesso a propriedade rural do fazendeiro, na cidade de Arapei (SP), para onde a vítima estava sendo levada pela quadrilha. Houve troca de tiros e os criminosos abandonaram o veículo, sendo que três deles conseguiram fugir por uma área de mata. O fazendeiro foi encontrado na caçamba da caminhonete.

Antes disso, porém, os bandidos tinham invadido a casa dele e renderam sua família, no bairro Morada do Sol, em Resende. Eles chegaram ao imóvel, no Fiat Pálio de propriedade do caseiro da fazenda da vítima. Segundo a PM, os ladrões usaram um controle para abrir o portão e entrar na casa. Eles chegaram dizendo que já sabiam onde estavam as joias e o dinheiro.

Antes de fugirem na caminhonete da vítima, levando o fazendeiro, a quadrilha roubou R$ 6 mil, em dinheiro, e as joias da família. A mulher do fazendeiro contou que não chamou a polícia, assim que os bandidos saíram da casa, porque eles ameaçaram matar seus familiares, caso a polícia aparecesse.

Os agentes saíram em perseguição à quadrilha que foi abordada na estrada de acesso a fazenda da vítima. No local, além do resgate do fazendeiro, e a prisão de dois criminosos, os PMs apreenderam uma pistola de calibre 9 milímetros, um revólver de calibre 38, com cinco munições intactas, uma réplica de pistola, R$ 1, 3 mil, parte do dinheiro roubado, um bracelete, uma pulseira, dois anéis, dois pares de brincos e um pingente. A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Resende.