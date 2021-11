PMs resgatam pássaros mantidos em cativeiro em Valença

Matéria publicada em 27 de novembro de 2021, 08:33 horas

Valença – Policiais resgataram quatro pássaros que eram mantidos em cativeiro em Valença. Os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia receberam denúncia sobre caça ilegal de animais. As informações foram repassadas ao Linha Verde (0300 253 1177), do programa do Disque Denúncia voltado ao meio ambiente, nessa sexta-feira, 26.

Os pássaros estavam num imóvel às margens da Santa Isabel, no bairro Pedro Carlos, onde foram apreendidos um coleiro, um tico tico, um bigodinho e um bico de pimenta (este último ameaçado de extinção). O dono das aves não foi localizado e os PMs foram recebidos pelo filho do suspeito.

Não foi apresentada licenças para manter os animais em cativeiros. Por isso, os pássaros foram recolhidos pelos policiais se levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, na Baixada Fluminense, onde serão devolvidos ao habitat natural, após tratamento.

O Linha Verde solicita que a população denuncie crimes ambientais em todo o Estado do Rio de Janeiro através dos telefones: 0300 253 11677 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177.