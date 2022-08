PMs salvam bebê que engasgou com leite materno em Barra do Piraí

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 09:29 horas

Barra do Piraí – Dois policiais militares conseguiram salvar um bebê de um mês de vida, que se engasgou com o leite materno no domingo, dia 21. Os agentes chegavam à sede do 10º Batalhão da PM, em Barra do Piraí, quando foram informados pelo pai da criança, que a filha estava engasgada na casa da sua família.

Os policiais seguiram para o imóvel, mas se depararam com a mãe que estava desesperada com o bebê no colo, às margens da BR-393. Imediatamente, o cabo-PM Souza Costa, com ajuda do também cabo Eduardo, pegou a criança e começou a fazer uma manobra conhecida como heimich (técnica de primeiros socorros aplicada em casos de asfixia), no bebê.

O agente continuou com a manobra dentro da viatura policial, quando seguiam para o hospital. Durante o trajeto, o bebê veio a recobrar a cor natural após golfar e respirar facilmente.

Já no Hospital Maternidade Maria de Nazaré, a criança recebeu outros atendimentos médicos. Após a liberação do hospital, os pais agradeceram os dois policiais, que também foram elogiados pelo médico que assistiu o bebê, pela manobra heimich que eles realizaram na menina.

Os agentes ainda levaram os pais e filha recém-nascida até a residência do casal, em Barra do Piraí.