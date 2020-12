PMs se unem e entregam presentes à crianças no Santa Cruz, em Volta Redonda

Volta Redonda – Cerca de 14 policiais militares do 28º Batalhão se reuniram na tarde desta quarta-feira, dia 23, para distribuição de 150 presentes a crianças de diferentes idades, que residem no Condomínio Inga II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. U m agente se vestiu de Papai Noel e, em cima de uma caminhonete, mesmo debaixo de chuva, percorreu por diversas ruas da cidade até chegar ao bairro.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, o segundo sargento da PM, Robson Vitalino Braga, caracterizado como o ‘bom velhinho’, disse que se sente grato pela oportunidade de representar os colegas de farda, neste momento de celebração, a poucos dias do Natal. ”O sentimento de ajudar essas crianças, é enorme. Poder participar dessa doação em comemoração ao Natal, como sempre faço todos os anos, é gratificante”, disse, ressaltando que ele está no 28º Batalhão há um ano e que enquanto esteve no 37º BPM de Resende, anteriormente, também atuava como Papai Noel.