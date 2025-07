Itatiaia – A parte alta do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) registrou a temperatura de -8,6 °C, na madrugada desta quarta-feira (16). A mínima foi alcançada por volta das 4h35, em medição realizada por termômetros do Parque.

Apesar dos números baixíssimos, o registro não chegou às marcas do dia 14 de junho e 8 de julho, quando o PNI chegou aos -9,4 °C na parte alta.