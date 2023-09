‘Pó preto’: Thiago Pampolha decreta regulamentação de padrões de qualidade do ar

Rio – O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro trouxe na edição desta segunda-feira (4) a publicação do decreto 48.668, de 1º de setembro de 2023, que regulamenta os padrões de qualidade do ar no estado do Rio, tendo por base padrões nacionais e as diretrizes e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), além de dar outras providências.

Assinado pelo secretário estadual de Meio Ambiente e governador em exercício, Thiago Pampolha, o documento faz parte de um acordo firmado entre o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, e o Governo do Estado, durante reunião realizada na sede do executivo estadual, no Rio, em 18 de julho deste ano.

Na ocasião, Neto pediu ações imediatas quanto ao material produzido pela CSN – chamado de ‘poluente sedimentável’. Desde 2017, o Governo do Estado decidiu retirar as conhecidas ‘micropartículas de ferro’ da lista de poluentes que precisam ser monitorados pelas autoridades ambientais. Agora, o poluente sedimentável volta à lista das substâncias a serem monitoradas.

“Estamos aqui representando aquilo que nossa população espera, cobrando o que ela quer. Precisamos de ações imediatas, que tragam alívio aos nossos pulmões. As ações de curto e médio prazo serão importantes para melhorar a situação atual, mas ainda queremos ver as medidas previstas no TAC em vigor”, disse Neto durante a reunião de julho. “Queremos que a CSN produza cada vez mais e polua cada vez menos. Isso é possível, pois existem recursos e tecnologia para isso”, completou.