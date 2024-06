‘Pó preto’: Vereador Rodrigo Furtado cobra fiscalização do INEA em Volta Redonda

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado (PL) foi ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), nesta quinta-feira (27), para cobrar fiscalização e intervenção imediata do órgão em Volta Redonda. Segundo ele, tem sido público e notório que o ar do município tem apresentado substancial piora, mesmo com o cumprimento do TAC pela CSN prestes a vencer em setembro deste ano.

“Estou aqui solicitando intervenção em relação a um problema crônico da cidade que tem causado problemas de saúde e também à sujeira, que é por questão do pó preto da CSN. Neste mês, todo mundo sabe como ficaram as casas, a saúde das pessoas e como ficaram a lotação dos hospitais, tanto público como privado, por conta da emissão desenfreada dos poluentes”, comentou Furtado, acrescentando que, apesar do ofício enviado à CSN pelo prefeito Neto – e que teve como resposta a informação de que as obras do TAC serão terminadas até setembro –, não se vê nenhuma ação efetiva sendo realizada em relação ao combate à poluição.

“Isso tem causado danos à população, por isso estamos aqui (no INEA, grifo nosso), solicitando a intervenção de quem poder de polícia”, disse Furtado, presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, criado para pôr fim aos problemas relativos à poluição provocada pela CSN.

O vereador foi recebido por Mauro Valverde, chefe de gabinete do presidente do INEA, Renato Jordão Bussiere. Na oportunidade, Valverde prometeu agilizar a situação, diante da urgência e gravidade do caso.