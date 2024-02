‘Pobres Criaturas’ é destaque na programação do Cine Gacemss, em VR

Volta Redonda – O Grêmio Artístico e Cultural Edmundo Macedo Soares e Silva (Gacemss) está com uma programação especial do Cine Gacemss até o dia 28 de fevereiro. O destaque é o filme ‘Pobres Criaturas’, com Emma Stone, que já ultrapassou US$ 100 milhões nas bilheterias em todo o mundo e acumula boas críticas de publicações especializadas. Confira a programação:

Filme: “Pobres Criaturas”

Sessão: 18h15

Comédia, Drama, Fantasia, Romance, Ficção Científica

Classificação: 18 anos

Duração:2h21

Sinopse: “Pobres Criaturas” é uma obra que mergulha nos gêneros de romance e ficção científica, dirigida por Yorgos Lanthimos e produzida pela talentosa Emma Stone, que também desempenha um papel central no longa. Inspirado no livro homônimo de Alasdair Grey e com referências ao clássico “Frankenstein”, a trama se desenrola na Era Vitoriana, acompanhando Bella Baxter (interpretada por Stone), trazida de volta à vida após um ousado experimento conduzido pelo doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe). O filme, além de Stone e Dafoe, conta com um elenco estelar, incluindo Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Kathryn Hunter, Suzy Bemba e Wayne Brett. Agraciado com dois Globos de Ouro, um Leão de Ouro e 11 indicações ao Oscar, “Pobres Criaturas” promete uma experiência cinematográfica única.

Filme: “Vidas Passadas”

Sessão: 20h45

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Duração: 1h46

Sinopse: Escrito e dirigido por Celine Song, “Vidas Passadas” é um comovente drama que narra a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), amigos de infância com um vínculo profundo, separados pelo destino quando a família de Nora decide deixar a Coréia do Sul em direção a Toronto. Duas décadas depois, o reencontro em Nova York desencadeia uma semana decisiva, explorando temas como destino, amor e as escolhas que moldam nossas vidas. O filme conquistou o prestigioso prêmio de Melhor Longa-Metragem no Gotham Awards, dedicado ao cinema independente americano. Com duas indicações ao Oscar nas categorias de melhor filme e melhor roteiro original, além de cinco indicações ao Globo de Ouro e três ao Critics Choice Awards, “Vidas Passadas” promete uma experiência cinematográfica envolvente e reflexiva.

O Gacemss fica na Rua Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília. Telefone: (24) 3343-1770