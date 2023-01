Polícia Ambiental apreende pássaros mantidos sem autorização em Barra do Piraí - Diário do Vale

Polícia Ambiental apreende pássaros mantidos sem autorização em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 15:53 horas

Barra do Piraí – Agentes da 2° UPAm (Unidade de Policiamento Ambiental) apreenderam, na manhã desta segunda-feira (23), seis pássaros mantidos em cativeiro sem autorização, na Rua J, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí. Segundo os policiais, foram encontrados um trinca-ferro, um canário da terra, dois coleiros, um sabiá e uma maritaca.

Ainda segundo os agentes, após denúncias de que os animais estariam sendo mantidos sem autorização, os policiais encontraram as gaiolas na residência de um homem de 52 anos. O suspeito acompanhou a fiscalização dos agentes e não apresentou licenças referentes aos pássaros. Os animais e o suspeito foram encaminhados para a 88° DP, onde a ocorrência foi registrada.