Polícia Ambiental apreende revólver e pássaros silvestres em Valença

Valença – Agentes da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) apreenderam um revólver calibre 32, quatro pássaros silvestres e quatro munições intactas em residência localizada na RJ-153, no bairro São Bento, em Valença.

Foram apreendidos dois trinca-ferros, um coleiro e um azulão, todos sem anilha. Além do material já mencionado, os policiais também encontraram uma gaiola de caça.

Segundo os agentes, a equipe percebeu as gaiolas no quintal de uma residência durante patrulha no local. O proprietário da casa afirmou aos policiais que os animais pertenciam ao sobrinho dele e disse que não conhecia sobre as licenças necessárias para manter os pássaros.

Os agentes realizaram buscas dentro da casa e conseguiram localizar o revólver e as quatro munições embaixo do colchão no quarto do proprietário, que informou que não possuía nenhuma documentação da arma.

O material apreendido e o suspeito foram levados para a 91ª DP, onde a ocorrência foi registrada.