Polícia Ambiental autua empresa de Itaguaí por furto de energia elétrica

Itaguaí – Uma equipe composta por policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, atendendo uma denúncia encaminhada pelo Linha Verde, do Programa Disque Denúncia, autuou nesta sexta-feira (16) uma empresa de reciclagem que vinha poluindo o lençol freático, e furtando energia elétrica. O estabelecimento funcionava sem as licenças ambientais necessárias.

Após autorização do proprietário para entrar no local, os agentes constataram a existência de diversas baterias veiculares, motores e reservatórios de óleo de motor, tambores de armazenamento de óleo, altamente poluentes, dispostos diretamente no solo, não possuindo nenhum tipo de contenção ou barreira, degradando um terreno com 8 mil metros quadrados.

Ainda durante a fiscalização, os policiais militares identificaram que no terreno havia diversos pontos com acúmulos de água, não havendo a prevenção no surgimento de focos do mosquito transmissor da dengue. Além disso, foi encontrada uma ligação clandestina de energia elétrica.

O responsável pelo local informou não possuir nenhuma licença ambiental pertinente, sendo então convidado a prestar esclarecimentos na 50ª Delegacia de Polícia. Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook).