Polícia Ambiental encontra árvores cortadas em área de preservação de Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de março de 2023, 15:11 horas



Angra – Agentes da 4° Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) flagraram na manhã desta segunda-feira (20), algumas árvores cortadas no Parque Estadual de Juatinga, área de preservação ambiental. Segundo os policiais, foram danificados cerca de 360 metros quadrados no terreno.

As investigações começaram após os policiais receberem denúncias sobre desmatamento de árvores e erosão do solo. Ao chegarem ao local, os agentes constataram cortes de diversas árvores de médio e pequeno porte, infringindo a lei que delimita as áreas de preservação e proíbe a supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica.

A ocorrência foi registrada na 166°DP. Até o momento, não foram encontrados suspeitos.