Polícia Ambiental encontra árvores de grande porte cortadas em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 12:50 horas

Agentes chegaram até a área após denúncia ao Linha Verde

Paraty – Policiais Ambientais do Parque Estadual da Juatinga flagram em Paraty o corte de árvores e a degradação ambiental de aproximadamente 50 metros quadrados. A ação aconteceu no bairro da Penha, na última sexta-feira, dia 16, após informações repassadas ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

A área degradada fica na Estrada do Carrasquinho. A equipe da 4ª UPAm constatou duas árvores de grande porte cortadas, dentro de uma área de preservação permanente.

Uma moradora próxima ao local informou que homens haviam cortado as árvores há algum tempo e não tinham mais voltado ao terreno. Com base no artigo 39 da lei de crimes ambientais, os agentes se deslocaram à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.