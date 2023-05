Polícia Ambiental encontra construção irregular no Bracuí, em Angra

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 18:57 horas

Angra dos Reis – Uma construção irregular foi encontrada, nesta quarta-feira (31), por policiais militares da 4ª UPAm na Estrada Santa Rita, no Bracuí, em Angra dos Reis. Os agentes estavam cumprindo ordem de policiamento para averiguar denúncia do programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncia, sobre crime ambiental.

Quando em fiscalização, a equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga observou uma construção em andamento, às margens de um curso de água e cinco árvores de médio porte cortadas, tudo sem que houvesse placas indicativas de licenciamento. Diante dos fatos, os policiais procederam à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis, a população pode denunciar qualquer crime contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.