Polícia Ambiental encontra poluição em área de preservação na Ilha Grande

Angra dos Reis – Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental flagraram derramamento de óleo na faixa de areia na localidade conhecida como Praia do Cassino, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, neste sábado (11).

A operação iniciou após os agentes terem recebido informações do Disque Denúncia, através do programa Linha Verde (0300 253 1177) dando conta do armazenamento de produtos inflamáveis, tinta e óleo, próximo a uma pousada.

Após as informações, a equipe da 4ª Unidade de Policiamento foi até o local e constatou a existência de um maquinário de guincho para embarcações fixado ao solo e ao seu redor, vários recipientes contendo óleo.

Durante a fiscalização, os policiais militares observaram o derramamento do produto diretamente ao solo, causando poluição na faixa de areia e degradando cerca de 200 metros quadrados de área, nenhum responsável encontrava-se no local.

De acordo a Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, o local é uma área de preservação permanente e, diante dos fatos, os agentes se deslocaram à projeção da 166ª DP na Ilha Grande, onde a ocorrência foi registrada.