Polícia Ambiental flagra construção irregular e descarte de entulho em Mangaratiba - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 15:36 horas

Mangaratiba – Agentes da Polícia Ambiental flagraram, após denúncias feitas pelo programa Linha Verde, uma construção irregular e descarte de entulho em Conceição de Jacareí, em Mangaratiba, neste domingo (12).

Os policiais da 4ª UPAm constataram que a área degradada possui cerca de 150 metros quadrados. Segundo os agentes, no local não tinham placas indicativas de licenciamento ou com nome do responsável técnico. A ocorrência foi registrada na 165ª DP.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.