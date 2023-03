Polícia Ambiental flagra construção irregular em Paty do Alferes - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 15:45 horas

Paty do Alferes – Agentes da Polícia Ambiental flagraram uma construção irregular em Paty do Alferes, nesta quarta-feira (1ª), durante policiamento na Rua Deputado Bernardes Netto, no bairro Parque Barcelos, em Paty do Alferes.

Os policiais da 2ª UPAm flagraram uma obra no local que não possuía placas indicativas com as licenças pertinentes. Uma pessoa que se identificou aos policiais como responsável pelo local autorizou a fiscalização dos agentes.

Segundo os agentes, ao ser questionado sobre a documentação necessária, o responsável informou que possuía, mas não estava com ele no momento. O suspeito foi encaminhado para a 96ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

As informações foram repassadas para os agentes por meio do programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

O Linha Verde é voltado para o meio ambiente e solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.