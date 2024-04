Polícia Ambiental flagra extração irregular de barro em Paraty

Paraty – Agentes da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) localizaram, nesta quinta-feira (4), uma extração irregular de barro na Prainha de Mambucaba, em Paraty. Local foi encontrado após denúncia recebida pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Após receberem as informações da denúncia, os policiais militares da UPAm Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, foram até a localidade conhecida como sítio do Antenor, onde encontraram o corte de talude com uma área degradada de 1500 metros quadrados, com marcas de extração e possível utilização de máquina retroescavadeira. Durante as buscas no entorno, os policiais não identificaram nenhuma placa que continha o licenciamento necessário para realizar a extração. Os responsáveis não foram localizados.

Os agentes procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Crimes contra o meio ambiente podem ser denunciados ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).