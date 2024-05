Polícia Ambiental identifica construção ilegal na Prainha de Mambucaba, em Paraty

Paraty – Agentes da Polícia Ambiental identificaram uma construção irregular de um quiosque e de uma fossa séptica, na Prainha de Mambucaba, em Paraty.

A operação iniciou através de uma informação repassada ao Disque Denúncia Paraty, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procederam a um condomínio localizado na Rua da Praia, onde fizeram contato com o responsável pelo empreendimento. Durante a fiscalização, a equipe da 4ª UPAm constatou a construção recente de um quiosque com cerca de 50 metros quadrados, além da fossa séptica, tudo no interior de uma área de preservação permanente.

O responsável foi questionado sobre as licenças pertinentes para as intervenções realizadas, mas informou não possuir. Desta forma, o homem foi encaminhado à 167ª DP, onde a ocorrência foi realizada com base no artigo 64 da lei 9605/98.