Polícia Ambiental identifica crimes contra a flora em Paraty

Paraty – Uma informação recebida pelo Disque Denúncia Paraty (0300 253 1177), através do programa Linha Verde, voltado para denunciar crimes ambientais, levou policiais militares do Comando de Polícia Ambiental a identificar nesta quinta-feira (17) crimes contra a flora na Prainha de Mambucaba, em Paraty, na Costa Verde.

Em cumprimento a ordem de policiamento com objetivo de averiguar a denúncia, os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procederam ao local, onde constataram a supressão de vegetação nativa com corte de árvores de pequeno, médio e grande porte, bem como impedimento da regeneração da mata nativa e uso de fogo para queima de resíduos lenhosos, com indícios de construção de uma unidade unifamiliar, além de ser identificado o desvio de curso de água de um corpo hídrico, com implementação de uma passagem de acesso em alvenaria e manilhas de concreto.

Ainda de acordo com a equipe da 4ª UPAm, a área degradada chega a mil metros quadrados e estaria inserida nos limites da Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Diligências foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado, bem como placas indicativas de licenciamento. A ocorrência foi registrada na 167ª DP.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).