Policia Ambiental prende homens por areal clandestino em Pinheiral

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 11:29 horas

Extração ilegal de areia acontecia próxima à estação de capitação de água

Pinheiral – Dois homens, de 72 e 76 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira (8), por agentes da 2ª Unidade de Policia Ambiental (UPAm), em Pinheiral, por extração ilegal de recurso mineral. Os idosos foram flagrados pelos policiais extraindo areia do Rio Paraíba, na Rua Angelito Cunha, no bairro Varjão, próximo à estação de capitação de água do Município.

De acordo com a Polícia, os suspeitos não possuíam licença para desenvolver a atividade, a área degradada foi de aproximadamente 500 metros quadrados e cerca de 50 metros cúbicos de areia seriam vendidos. Os homens foram autuados com base no artigo 55 da lei 9.605/98, e com eles foram apreendidos dois rastelos, dois peneirões e duas pás. Os materiais apreendidos e os suspeitos foram levados para 101° DP, em Pinheiral onde a ocorrência foi registrada.