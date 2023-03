Polícia Ambiental resgata pássaros silvestres mantidos em cativeiro em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 14:45 horas

Barra do Piraí – Seis pássaros foram resgatados neste domingo (12), em Barra do Piraí. Os animais estavam em gaiolas, em uma casa na Estrada da Sede, em Ipiabas, e foram encontrados por policiais ambientais da 2ª UPAm (Unidade de Policiamento Ambiental) após denúncias. No imóvel foram apreendidos: quatro trinca-ferros, um tico-tico e um azulão, todos sem anilhas de identificação.

Segundo os policiais, o dono do imóvel mencionado na denúncia foi encontrado no local. Ele não apresentou as devidas licenças ambientais e foi encaminhado à delegacia (88ª DP). Todos os pássaros serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde, após tratamento, serão devolvidos ao habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.