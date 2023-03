Polícia apreende armas e drogas em Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de março de 2023, 08:16 horas

Um homem foi preso

Porto Real – A Polícia Militar apreendeu armas, munições e drogas, na madrugada de hoje (17), em Porto Real. A apreensão ocorreu na Av. das Indústrias, no bairro Freitas Soares.

Por volta das 00h, agentes do 37º BPM realizavam patrulhamento na região, quando observaram um carro Ford/Fiesta, com dois ocupantes que, ao perceberem a presença dos PMs, tentaram fugir com o veículo, mas colidiram no meio fio, ficando atolados. Um dos suspeitos fugiu a pé, mas o outro foi alcançado e conduzido à 100ª Delegacia de Polícia (DP).

Ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre .40, uma pistola de 9mm, seis carregadores, 116 munições, 36 pedras de crack, um pino de cocaína, uma bala clava, um par de luva tática e um celular.