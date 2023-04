Polícia apreende armas em Valença após denúncia

Matéria publicada em 18 de abril de 2023, 09:22 horas

Valença – Um homem de 66 anos foi detido por porte ilegal de arma em Valença, nesta terça-feira (18). Policiais da 2º Unidade de Policiamento Ambiental, comandada pelo Major Videira, apreenderam duas espingardas, calibre 32 e calibre 28, e uma garrucha de fabricação caseira de calibre 28.

Os agentes se dirigiram à Rua Nossa Senhora da Penha, no bairro Osório depois de receberem denúncias de animais silvestres em cativeiro e posse irregular de arma de fogo. No local não foi encontrado nenhum animal em cativeiro. O suspeito não apresentou documentação das armas e foi conduzido a 91° DP, em Valença, juntamente com o material apreendido, para registro da ocorrência.