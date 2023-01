Polícia apreende botijões de gás e pássaros comercializados de forma irregular em Mangaratiba - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 12:45 horas

Policiais Militares Ambientais apreenderam, nesta quarta-feira (04), quatro coleiros, 24 botijões de GLP, quatro alçapões, duas armadilhas de ferro, quatro gaiolas de madeira e seis transportes de pássaros, no município de Mangaratiba, após receberem denúncias encaminhadas pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente.

A partir das informações recebidas, os agentes chegaram à Praia Águas Lindas, na Ilha de Itacuruçá, onde identificaram aves silvestres em cativeiro, sem anilhas de identificação e documentações pertinentes. Dois suspeitos, mencionados nas denúncias foram questionados pelos policiais. Um homem, que se apresentou como proprietário e responsável pelo comércio de gás de cozinha levou os militares até um depósito as margens da zona costeira, onde foram encontrados 24 botijões tipo P13, sendo 10 cheios e lacrados e 14 vazios. O proprietário informou aos policiais que armazenava e comercializava junto com seu irmão, porém, não apresentou as autorizações necessárias.

Os animais foram recolhidos e encaminhados com todos os apetrechos à 165ª DP e, posteriormente, ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde serão devolvidos ao habitat natural. Os homens foram presos em flagrante.