Polícia apreende drogas e materiais do tráfico em casa abandonada, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 10:20 horas

Barra do Piraí – Através de uma denúncia, agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas e diversos materiais utilizados na empreitada criminosa, em uma casa abandonada, no bairro Oficina Velha, em Barra do Piraí.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram um homem que, ao perceber a presença dos agentes, fugiu deixando todo o material para trás. Ele não foi encontrado.

Foram apreendidos, ao todo, 232 tiras, um saco grande e um tijolo de maconha; um saco, oito pinos e um tijolo de cocaína; um tijolo de crack, nove munições calibre 38, dois celulares, um carregador de pistola, um caderno de anotações de tráfico, uma balança, uma pedra de amolar, uma bicicleta, um relógio, objetos como sacolés, grampos, fitas adesivas, papel filme, cartolinas e outros, R$30,00 e uma carteira de identidade.

O material foi levado para a 88° DP, onde a ocorrência foi registrada.