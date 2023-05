Polícia apreende drogas em casa no Química, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 11:01 horas

Barra do Piraí – Três pessoas foram detidas por agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM) neste sábado (6), no bairro Química. Após receber denúncia de intenso tráfico de drogas no local, a guarnição da PM abordou os suspeitos. Na casa, foram encontrados 279,8g de maconha, 67g de cocaína, 31,5g de crack, um simulacro de pistola, um celular e R$ 86 em espécie. O caso foi registrado na 88ª Delegacia de Polícia (DP).

Imagem: Redes Sociais