Polícia apreende grande quantidade de drogas ligadas ao Comando Vermelho em Angra dos Reis; assista

Segundo informações, o suspeito preso nesta quarta-feira teria participado do homicídio de um homem, ocorrido no último dia 5, no bairro Frade.

Angra dos Reis- Agentes do 33º Batalhão de Polícia apreenderam uma grande quantidade de drogas pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho nesta quarta-feira (10). A operação teve início após uma denúncia anônima. No local, foram encontrados dois suspeitos: um homem de 34 anos e sua companheira de 36 anos.

