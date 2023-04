Polícia apreende maconha e cocaína em Barra do Piraí

Matéria publicada em 11 de abril de 2023, 09:46 horas

Apreensão ocorreu através de informações do Disque Denúncia

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 66 sacolés de maconha e 70 pinos de cocaína, na noite desta segunda-feira (10), no bairro Areal, em Barra do Piraí. As informações, repassadas pelo Disque Denúncia, indicavam que o material seria comercializado na região. Ninguém foi preso.

As denúncias ainda alegavam que três integrantes de uma facção criminosa, do tráfico de drogas do bairro Roseira, estariam indo para o Morro da Colômbia. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram e não foram alcançados. As drogas foram encontradas dentro de uma bolsa.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia, através do (021) 2253-1177; 0300-253-1177 ou pelo WhatsApp (021) 99973-1177.