Polícia apreende menor com drogas no Parque Perequê

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 07:49 horas

Angra dos Reis – Policiais Militares do Serviço Reservado (P2) do 33° Batalhão de Polícia Militar (BPM), após informações repassadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) apreenderam na quarta-feira (18), um menor de 17 anos, com drogas no Parque Perequê, em Angra dos Reis.

A denúncia dava conta de duas pessoas em atitude suspeita na Rua Mário das Graças Toledo, entretanto, uma delas conseguiu fugir ao notar a presença da PM.

Com o menor foram apreendidos 36 pinos de cocaína e R$ 60 em espécie. Ele foi encaminhado com o material para a 166ª Delegacia de Polícia (DP), onde ficou apreendido e à disposição da Justiça.

