Polícia apreende nove máquinas caça-níqueis em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 09:23 horas

Resende – A Polícia Militar apreendeu nove máquinas caça-níqueis, nesta quinta-feira (9), em Resende. Os equipamentos estavam na Rodoviária Velha, no centro da cidade.

Agentes do 28º BPM foram ao terminal rodoviário, após receberem denúncias e encontraram as máquinas ligadas. Um homem que estava realizando jogos no local foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi ouvido como testemunha e liberado. As máquinas ficaram apreendidas e, até o momento desta publicação, ninguém foi preso.