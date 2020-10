Polícia apreende sete quilos de cocaína pertencentes a um traficante que comanda de dentro da cadeia o tráfico no bairro Santa Cruz

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 17:57 horas

Considerado de alta periculosidade, “Nego” e mais dois comparsas foram condenados a 101 anos de prisão, somando as penas

Volta Redonda – O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, comandou nesta quarta-feira, dia 28, uma ação policial que culminou na apreensão de sete quilos de cocaína. Segundo o policial, os entorpecentes estavam em um apartamento no Condomínio Ingá II, bloco M, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

De acordo com o delegado, a droga pertence a Peterson Francisco da Cruz, o Nego. O apartamento estava aberto, todo revirado e não foi encontrado ninguém no imóvel.

Nego cumpre pena em um presídio da capital fluminense e, segundo a polícia, comanda o tráfico de drogas no Santa Cruz, de dentro da cadeia.

No dia 14 de agosto de 2018, o juiz da 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, Ludovico Couto Colaciono, sentenciou Nego, e seus dois comparsas, a penas que somadas totalizaram 101 de prisão.

Os três foram responsabilizados pela morte de Jéssica Marques da Silva e Felipe Augusto Soares. Os corpos foram encontrados no final de 2013, em uma cova rasa, no Sítio do Mineiro, no bairro Santa Cruz.

Nego, considerado preso de alta periculosidade, foi acusado de mandar matar as vítimas. Segundo o Ministério Público, o condenado também tem uma vasta ficha criminal.

Nego também seria o mandante do assassinato de Fabiana Mota. O crime foi em 2012, no bairro Santa Cruz. O corpo dela foi encontrado dentro de um córrego no Sítio Água Limpa, dois meses após o seu desaparecimento.

Os comparsas presos também teriam participado do crime. Segundo a polícia, um deles ainda é suspeito de matar ainda um homem no Morro da Caixa D’Água, em Santa Cruz. O homicídio foi no dia 13 de janeiro deste 2013.

Nego foi condenado a 40 anos e 8 meses de reclusão.

Edézio disse que chegou ao local por meio de denúncia. O delegado explicou que o imóvel era um depósito do tráfico de drogas. Além das drogas, foram encontrados vários pinos vazios para acondicionar cocaína.

A Polícia Civil solicita às pessoas que denunciem qualquer tipo de crime, por meio dos Disque Denúncia (0300-253-1177) ou WhatsApp (21) 96802-1650.