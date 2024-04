Polícia apreende três máquinas caça-níquel em operação em Resende

Resende – Uma operação conduzida pelo 37º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de três máquinas caça-níquel na Praça da Matriz, em Resende, nesta quinta-feira (4).

Após receber denúncia de atividades relacionadas a jogos de azar, a equipe policial se deslocou até o local indicado. Ao chegarem, encontraram um estabelecimento com a porta entreaberta, onde avistaram três máquinas do tipo caça-níquel, sendo duas delas ligadas e uma desligada. Não havia ninguém no local e o responsável pelo imóvel não foi encontrado.

Diante da situação, os policiais entraram em contato com a 89ª Delegacia de Polícia e solicitaram perícia no local. A ocorrência está em andamento e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo funcionamento das máquinas de jogos ilegais.