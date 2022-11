Polícia Civil apreende adolescente com drogas em Três Rios - Diário do Vale

Polícia Civil apreende adolescente com drogas em Três Rios

Matéria publicada em 13 de novembro de 2022, 08:04 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) apreenderam um adolescente por suspeita de tráfico de drogas . Ele foi capturado no sábado (12), no bairro Cantagalo, após trabalho de monitoramento e inteligência do setor de Roubos e Furtos da delegacia.

As investigações iniciaram na quinta-feira (10), quando um casal procurou a unidade para comunicar o roubo de um aparelho telefônico. Eles foram abordados quando estavam dentro do carro estacionado na Praça Nossa Senhora da Piedade por um homem aparentemente armado, que fugiu do local pela linha férrea.

Em diligências, os agentes apuraram que o menor apreendido, conhecido na região por seu envolvimento com o tráfico de drogas, estaria vendendo um celular com as mesmas características.

No imóvel alugado pelo acusado, os investigadores encontraram diversas drogas, um simulacro de arma de fogo e o telefone fruto do roubo. Ao perceber a chegada dos policiais, o autor tentou se desfazer do aparelho pelo vaso sanitário.

Na delegacia, as vítimas o reconheceram como o autor do fato. Após o cumprimento das formalidades de praxe, ele permanecerá à disposição da Justiça.