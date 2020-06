Polícia Civil apreende adolescente por suspeita de tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 13:05 horas

Flagrante aconteceu durante cumprimento de mandado de prisão no bairro Santa Cruz; durante a ação, a jovem foi apreendida

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular, Victor Tuttman, apreenderam uma adolescente, de 17 anos, na manhã desta terça-feira (23), em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a ocorrência, a jovem foi flagrada com 109 embalagens contendo cocaína, 185 sacolés de maconha, um rádio comunicador e R$ 225,00 em espécie, guardados em um imóvel localizado no Ingá 2, no bairro Santa Cruz.

A Polícia Civil esteve no local para cumprimento de mandado de prisão de investigação da unidade. Durante a ação, apreenderam a jovem, que segundo os agentes, tentou fugir abandonando uma criança de colo no imóvel.

Outro caso

Na mesma operação, outro jovem, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu no mesmo endereço: Ingá 2, no bairro Santa Cruz. Segundo agentes da Polícia Civil, o suspeito foi surpreendido portando uma pistola, calibre 9mm, municiada.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com denúncias, através do disque 197 ‘Teia Invisível’ ou através do (24) 999242496. O número do Disque Denúncia 2253-1177 também pode ser utilizado. Segundo a Polícia Civil, o anonimato do informante é garantido.