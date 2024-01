Polícia Civil apreende celulares usados para divulgar cenas de sexo sem permissão da vítima

Estado – Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) apreenderam, nesta terça-feira (30), celulares de dois DJs. Os aparelhos teriam sido usados para filmar e transmitir cenas de sexo sem o consentimento da vítima e divulgado para terceiros por meio das redes sociais.

O caso aconteceu na cidade de Campos dos Goytacazes, os telefones foram localizados no bairro Calabouço. De acordo com as investigações, um dos autores, de 25 anos, teria gravado as imagens com uma mulher, de 21 anos, em um motel de Campos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a gravação teria acontecido no último dia 21. Em seguida, o suspeito teria repassado o vídeo para outro DJ por meio de um aplicativo de mensagem. Ao constatar o envio do conteúdo, a vítima procurou a delegacia e registrou o crime.

Esse tipo de material divulgado pode acarretar serias consequências na vida profissional ou até mesmo o desrespeito familiar e um prejuízo emocional à vítima. De acordo com o artigo 216 do Código Penal, produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: prevê pena de detenção de seis a um ano e multa.