Polícia Civil apreende fuzil de alto poder de fogo no Sapinhatuba 3

Angra dos Reis – A 166ª Delegacia de Polícia deflagrou na quinta-feira (22) uma operação no bairro Sapinhatuba 3, área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Desencadeada como resultado de investigação estratégica, a ação apreendeu duas pistolas com seis carregadores, um fuzil com dois carregadores e 556 munições.

Também foram apreendidos entorpecentes e material de embalagem associado ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o fuzil apreendido é uma arma de alto poder de fogo, caracterizada por seu longo alcance e significativa capacidade de perfuração.