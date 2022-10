Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas em comunidades de Angra dos Reis

Matéria publicada em 27 de outubro de 2022, 07:19 horas

Angra dos Reis – Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis), coordenados pelo delegado titular Vilson de Almeida, apreenderam, na quarta-feira (26/10), grande quantidade de entorpecentes, durante operação realizada em várias comunidades do Centro do município da Costa Verde. A ação teve o objetivo de apurar crimes de extorsão praticados pelo tráfico de drogas a empresas de internet.

Com base em investigações do Setor de Inteligência da delegacia, os agentes foram até as comunidades de Santo Antônio, Carmo, Perez, Caixa D’água, Glória I e Sapinhatuba II. Nestas três últimas, os policiais foram recebidos a tiros de fuzil por traficantes.

Na ação, os agentes apreenderam 162 pinos cocaína, 192 pedras de crack, 82 tabletes de maconha, 28 frascos de loló, dois frascos de lança-perfume, um rádio transmissor, um carregador, quatro munições intactas de e dois carregadores.

Denuncias sobre crimes poderão ser feitas, por meio do whatsapp da 166ª DP: (24) 99935-1747.